Lautaro Martinez, Barcellona lontano per 2 motivi: colpo rinviato? – Sport

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez sarebbe più lontano dal Barcellona che però non avrebbe intenzione di mollare per l’attaccante dell’Inter

OSTACOLI – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, l’acquisto di Lautaro Martinez da parte del Barcellona sarebbe complicato sia per questioni economiche che sportive. Il club blaugrana dovrebbe vendere qualche giocatore in zona offensiva per fare spazio e trovare liquidità per l’attaccante dell’Inter.

VOLONTÀ – Si tratterebbe di una pista che si è raffreddata, come confermato ieri dalle parole di Carlos Alberto Yaqué, agente del centravanti argentino. Sta di fatto, sostiene il portale del quotidiano spagnolo, che l’intenzione della punta albiceleste sarebbe quella di giungere al Barça.

RINVIO – La richiesta da parte della società nerazzurra sarebbe di 70 milioni di euro circa più il cartellino di Junior Firpo. I catalani riterrebbero di avere in mano il giocatore, ma di dover prima effettuare delle cessioni in attacco nel corso di questo mese. In questo momento il calciatore sarebbe più lontano, ma la pista non sarebbe sfumata. Infatti il tutto potrebbe essere rinviato di un anno, visto che l’accordo tra l’argentino e la squadra iberica sarebbe stato trovato.