Inter-Bayer Leverkusen, due cambi per Conte? I ballottaggi – Sky

Inter-Bayer Leverkusen inaugurerà, assieme a Manchester United-Copenaghen, i quarti di finale di Europa League domani alle 21. Secondo Andrea Paventi, intervenuto in collegamento da Dusseldorf per Sky Sport 24, Conte pensa a due cambi rispetto alla formazione vista mercoledì col Getafe. Ma non è ancora detto.

CAMBIA O NO? – Per Inter-Bayer Leverkusen non è ancora scontato che Antonio Conte metta in campo gli stessi undici visti col Getafe (e con l’Atalanta). Secondo Andrea Paventi sono due i ballottaggi che il tecnico valuterà sia oggi, nella rifinitura in programma alla Dusseldorf Arena, sia domani nel prepartita. In difesa Milan Skriniar può sostituire Diego Godin, ma non sarebbe una decisione punitiva per il rigore causato dall’uruguayano quattro giorni fa a Gelsenkirchen. Sulla fascia destra, invece, Antonio Candreva insidia Danilo D’Ambrosio che pure ha fatto bene nelle ultime uscite (due gol per chiudere la Serie A e la partecipazione al raddoppio mercoledì) ed è ancora favorito. Contro il Bayer Leverkusen ancora panchina per Christian Eriksen e Alexis Sanchez, comunque armi scontate dalla panchina nella ripresa. Confermata la mediana a tre per l’Inter, con Marcelo Brozovic centrale più Roberto Gagliardini e Nicolò Barella interni. Questa la probabile formazione di Conte per Inter-Bayer Leverkusen, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez.