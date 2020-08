Alvarez positivo al Coronavirus: l’annuncio del VÃ©lez sull’ex Inter

Alvarez positivo al Coronavirus: l’annuncio del Vélez sull’ex Inter

Alvarez, ex giocatore dell’Inter dal 2011 al 2014, ha il Coronavirus. Il centrocampista argentino, a inizio anno tornato al Vélez, è risultato positivo assieme a un suo compagno di squadra.

NUOVA POSITIVITÀ – Ricardo Alvarez, ex giocatore dell’Inter, è risultato positivo al Coronavirus. L’argentino è tornato al Vélez a gennaio, dopo due anni passati in Messico all’Atlas. Prima dello stop delle competizioni (che, nel paese sudamericano, non hanno ancora una data di ripresa visto che ieri ci sono stati ben 6134 casi in più rispetto a venerdì) ha potuto collezionare appena due spezzoni di partita. Il suo club ha svolto i test nel corso della settimana, e Ricky ha scoperto di aver contratto il virus. Questo il comunicato ufficiale della società di Liniers: “Il ritorno agli allenamenti è una certezza per i club di Primera Division, ma come da protocollo dell’AFA la rosa della prima squadra del Vélez ha svolto i test sabato mattina. I calciatori Ricardo Alvarez e Thiago Almada hanno avuto un contatto stretto con dei casi positivi e, dopo aver effettuato i controlli, sono a loro volta positivi al Coronavirus. I due giocatori si trovano in un buono stato di salute, rimangono in isolamento domiciliare sotto controllo medico del club. Lunedì, il resto della rosa del Vélez riprenderà ad allenarsi”.

Fonte: Velez.com.ar