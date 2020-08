L’Inter e Conte aspettano Vidal. C’Ã¨ la strategia, nerazzurri in attesa – Sky

L’Inter e Conte aspettano Vidal. C’è la strategia, nerazzurri in attesa – Sky

Vidal Espanyol-Barcellona

Inter e Antonio Conte sempre in attesa di novità di Arturo Vidal. La strategia dei nerazzurri è fare pressione perché il giocatore si liberi dal Barcellona. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

IN ATTESA – Inter e Conte in attesa di notizie per Arturo Vidal: «Vidal lo aspettano l’Inter e Antonio Conte. L’Inter si affida alla strategia Sanchez, aspetta che Vidal si liberi a zero per pagare solo il costo dell’ingaggio. Il Barcellona però spera che possa arrivare almeno un’offerta».