Il “caso Messi” blinda Lautaro Martinez: vicino il rinnovo con l’Inter? – SM

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez rigore Inter-Juventus

L’addio di Lionel Messi al Barcellona cambia anche il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino abbandona definitivamente le tentazioni catalane e firmerà il rinnovo con l’Inter

Il “caso Messi” ha scosso l’intero calcio europeo. L’attaccante argentino lascerà il Barcellona e la sua decisione condiziona anche il futuro di Lautaro Martinez. Secondo “Sport Mediaset” infatti il numero 10 dell’Inter, con l’addio di Messi ai blaugrana, non avrebbe più nessun interesse a lasciare l’Inter. Era stato infatti proprio Messi, a quanto pare, a convincere il “Toro” ma la sua partenza fa cadere ogni discorso. Sarebbe vicino il rinnovo del contratto con l’Inter, le parti sono in continuo contatto e la base per il rinnovo sarebbe un sostanzioso aumento di ingaggio con 5 milioni all’anno più bonus.