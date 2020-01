Kurzawa verso la Premier League, niente Inter: Arsenal vicino, ecco le cifre

Kurzawa è stato accostato in diverse occasioni all’Inter negli ultimi mesi, ma ora i nerazzurri sono concentrati su Ashley Young e Leonardo Spinazzola. L’esterno francese, invece, secondo quanto riporta il Sun, è a un passo dall’Arsenal: ecco i dettagli dell’operazione

TRATTATIVA AVANZATA – Layvin Kurzawa è stato a lungo al centro dei rumors sul mercato, vista la sua precaria situazione al PSG. L’esterno è entrato anche nelle liste di Inter e Juventus per la fascia sinistra, ma senza mai un vero affondo. Ora l’Arsenal appare nettamente avanti sulla concorrenza, pronta a chiudere per una cifra di circa 7 milioni di euro. I nerazzurri, invece, sono caldissimi in queste ore su Young e Spinazzola, ma non solo…