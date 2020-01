Kumbulla piace all’Inter, ma quanta concorrenza! Occhio alla Lazio – SI

Kumbulla è una delle grandi sorprese di questa stagione in Serie A. Il difensore centrale piace molto all’Inter, pronta a fare sul serio per portarlo a Milano, ma la concorrenza resta moltissima. La Lazio è pronta a fare sul serio per acquistare il calciatore: ecco le ultime novità riportate da Luca Cilli su “Sportitalia”, durante “Aspettando Calciomercato”

UN TALENTO DA SEGUIRE – Marash Kumbulla è uno dei talenti che l’Inter ha messo nel mirino in vista dell’estate. I nerazzurri hanno già mosso dei passi concreti per il centrale del Verona, ma la concorrenza è folta e cresce giorno dopo giorno. Secondo le ultime novità, un nuovo club è sul calciatore: si tratta della Lazio. I biancocelesti stanno seguendo con grande attenzione il difensore: vedremo se ci saranno passi concreti nelle prossime settimane.