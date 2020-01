Parma batte Lecce 2-0: D’Aversa settimo, Liverani sconfitto prima dell’Inter

Condividi questo articolo

Brutta sconfitta per il Lecce di Fabio Liverani, a sei giorni dalla sfida del Via del Mare contro l’Inter di Antonio Conte. Il Parma si porta a casa i tre punti grazie alle reti di Simone Iacoponi e Andreas Cornelius.

LA PARTITA – Il primo tempo tra Parma e Lecce si presenta piuttosto noioso. Le due squadre non riescono a scardinare le rispettive difese. Da registrare un’unica palla gol degna di nota, capitata a Juraj Kucka. L’ex Milan e Genoa sfrutta un cross perfetto di Gagliolo ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Da segnalare la prestazione assolutamente sotto tono di Dejan Kulusevski, neo acquisto della Juventus, apparso lontano parente di se stesso nei primi quarantacinque minuti del tardini. Nel secondo tempo cresce leggermente il gioco dei ducali, grazie anche al suo talentino svedese, che esce dagli spogliatoi con tutt’altro mordente. Il nuovo piglio dei crociati è testimoniato prontamente dalla rete del vantaggio: è il minuto 57 quando Simone Iacoponi gira in porta un calcio d’angolo perfetto di Hernani. Parma di Roberto D’aversa in vantaggio meritato. Il raddoppio ducale arriva con il neoentrato Andreas Cornelius, che ribadisce in rete dopo la traversa colpita da Kucka. La risposta dei salentini è tutta nella trasversale colpita da Gianluca Lapadula, dopo un aggancio sublime al limite dell’area piccola. Nel finale ci provano anche Gervinho e Kulusevski in ripartenza, ma senza frutto. I ragazzi di Liverani non riescono a tornare in partita e il Parma gestisce agevolmente l’ultimo terzo di partite. Sconfitta amara per il Lecce, che tra sei giorni affronterà l’Inter tra le mura amiche del Via del Mare.