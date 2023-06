Koulibaly, l’Inter spinge con il Chelsea: doppio obiettivo – Sky

Si lavora incessantemente in casa Inter per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi il prima possibile. Un asse caldissimo di mercato è quello imbastito con il Chelsea. Secondo Sky Sport l’obiettivo è doppio: Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku.

AL LAVORO – Dopo il viaggio degli scorsi giorni a Londra, Piero Ausilio è tornato a Milano. Caldissimo l’asse di mercato con il Chelsea, con un doppio obiettivo. Per la difesa Kalidou Koulibaly e per l’attacco la riconferma di Romelu Lukaku. I nerazzurri lavorano a un doppio prestito, soluzione che però non convince il Chelsea. Il club londinese, infatti, vorrebbe una cessione a titolo definitivo per entrambi. Soluzione che al momento l’Inter non può permettersi, ma sicuramente si continuerà a trattare per cercare l’opzione migliore per tutte le parti in gioco.