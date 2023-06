Brozovic in Croazia-Spagna fa 59 (e oltre), poi meritata sosta

Marcelo Brozovic è l’ultimo giocatore dell’Inter a non aver ancora concluso ufficialmente la sua lunghissima stagione. Domenica, infatti, sarà tra i protagonisti di Croazia-Spagna valevole per la UEFA Nations League. Poi il meritato riposo.

CINQUANTOTTO E OLTRE – Dopo le 57 partite stagionali giocate dall’Inter, Marcelo Brozovic ne aggiunge altre due: quella contro l’Olanda e la finale di Nations League di domenica contro la Spagna. Con la Croazia, però, il centrocampista nerazzurro ha già anche messo insieme sette partite al Mondiale in Qatar, terminato con il terzo posto dopo la “finalina” contro il Marocco. Certo, Brozovic diverse di queste le ha saltate per infortunio, ma resta il fatto che la sua stagione non è ancora ufficialmente terminata a differenza dei suoi compagni nerazzurri. Ultimi gli italiani, dopo la sconfitta di ieri contro la Spagna.

MERITATE VACANZE – Per Marcelo Brozovic arriverà poi finalmente la meritata sosta. Il momento di tirare il fiato, prima di capire quello che sarà il suo futuro. La speranza dell’Inter e dei suoi tifosi è di poterlo trattenere, ma il suo nome è molto forte in caso di uscite (insieme a quello di Denzel Dumfries). Ci sarà tempo per definire quello che sarà il futuro di Marcelo Brozovic, la cui importanza nel centrocampo dell’Inter si è vista anche e soprattutto negli ultimi due mesi che hanno portato i nerazzurri a conquistare la Coppa Italia e a giocarsi fino all’ultimo secondo la finale di Champions League.