Koulibaly all’Al-Hilal, offerta pesante al Chelsea: Inter tagliata fuori

La possibilità che Koulibaly vada all’Inter è ormai diventata quasi pari allo zero. L’Al-Hilal sta pressando forte e ha anche un’offerta che può convincere il Chelsea.

SI TRATTA – Kalidou Koulibaly può proseguire la sua carriera in Arabia Saudita, dopo un anno al Chelsea. Il giornalista Fabrizio Romano parla di offerta iniziale dell’Al-Hilal da venticinque-trenta milioni per il difensore ex Napoli, con un triennale allo stesso senegalese. Una proposta piuttosto ricca, che non ha al momento l’OK delle parti ma su cui il club arabo continua a trattare. Per l’Inter, che pensava a Koulibaly in prestito replicando quanto fatto un anno fa con Romelu Lukaku, così sarà difficile controbattere.