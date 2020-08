Kolarov non Ã¨ una novitÃ : Conte lo voleva giÃ  lo scorso anno

Kolarov non è una novità: Conte lo voleva già lo scorso anno

Kolarov

Aleksandar Kolarov è vicinissimo all’Inter. Il suo nome accostato al nerazzurro però non è una novità. Segno che il desiderio di Conte è specifico.

COLPO LOW COST – L’Inter un po’ a sorpresa in chiave mercato ha accelerato su un giocatore di cui non si era mai parlato ultimamente. Vale a dire Aleksandar Kolarov. Il difensore, classe 1985, rappresenta un’occasione di mercato e si muoverà per cifre minime. Un colpo di complemento, con un fattore da sottolineare: il marchio forte di Antonio Conte.

COME UN ANNO FA – Kolarov infatti è stato un obiettivo del mercato nerazzurro anche un anno fa. Quando Conte era appena arrivato. E per la verità pure parecchi anni fa prima di andare al Manchester City, quando il leccese era all’Atalanta. Il serbo sembrava un acquisto ideale come profilo per avere un difensore di qualità, con duttilità, esperienza, mentalità vincente a un prezzo contenuto. Esattamente come oggi. La Roma però fece muro, esattamente come su Dzeko, mettendo i bastoni tra le ruote di fatto a ogni operazione con l’Inter. L’interesse ripetuto evidentemente non è un caso. Quello di Kolarov non è un nome tra tanti. Conte vuole proprio lui, e lo vuole già da un anno.