Ceccarini: “Tonali, idea Inter. Kolarov arriverÃ . Vidal in un caso. Brozovic…”

Ceccarini: “Tonali, idea Inter. Kolarov arriverà. Vidal in un caso. Brozovic…”

Condividi questo articolo

Niccolò Ceccarini

Intervenuto all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”, Niccolò Ceccarini ha parlato di mercato Inter su Sandro Tonali, Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal e Marcelo Brozovic

PUNTO – Queste le parole di Niccolò Ceccarini sulle possibili mosse del calciomercato estivo dell’Inter. “Chiarita la situazione con Conte, l’Inter è pronta a partire sul mercato. L’obiettivo è vincere lo scudetto e proprio per questo verrà costruita una squadra ancora più competitiva. Gli innesti principali verranno fatti a centrocampo. Su Tonali però si è inserito il Milan. I rossoneri stanno provando a convincere il Brescia con una proposta di prestito oneroso a 10 e diritto di riscatto a 25. L’Inter è sul giocatore da tempo ma per premere sull’acceleratore deve prima fare un’uscita“.

IDEE – Ceccarini spiega quali sono gli altri nomi caldi in casa nerazzurra. “I nerazzurri pensano a un prestito biennale con obbligo di riscatto a 35. Detto questo c’è sempre interesse per Vidal e se ci dovessero essere le condizioni giuste l’Inter potrebbe anche affondare il colpo. In difesa arriverà Kolarov. L’operazione è in dirittura d’arrivo. Attenzione alla situazione Brozovic. Il Bayern Monaco rischia di perdere Thiago Alcantara destinato al Liverpool e sta valutando le alternative. Brozovic è un’idea. E poi c’è da capire anche il futuro di Skriniar e Vecino, che a oggi sembrano molto lontani dall’Inter“.

Fonte: Niccolò Ceccarini – TuttoMercatoWeb.com