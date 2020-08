Kolarov-Inter, minimo indennizzo alla Roma: la cifra in discussione – Sky

Kolarov-Inter, minimo indennizzo alla Roma: la cifra in...

Kolarov

Kolarov sarà dell’Inter, con l’accordo con la Roma destinato ad arrivare nonostante una minima distanza. Gianluca Di Marzio ha parlato, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dando qualcosa in più sui nerazzurri dopo le tante notizie di giornata (vedi articolo).

SI RISOLVE IN POCO TEMPO – Ormai tutto fatto, secondo Gianluca Di Marzio: «Per Aleksandar Kolarov l’operazione è in chiusura. Ci sarà questo minimo indennizzo: la Roma chiede due milioni di euro, l’Inter offre poco più di un milione di euro. Sono queste classiche situazioni che vengono risolte venendosi incontro. Il suo nuovo agente Alessandro Lucci sta lavorando in tal senso. Kolarov sarà un nuovo giocatore dell’Inter perché ha manifestato alla società la sua intenzione di andare, quindi andrà».