Klaassen, curioso retroscena prima dell’arrivo all’Inter

Il nome di Davy Klaassen è arrivato come un fulmine a ciel sereno in mattinata. Il centrocampista olandese era già a Milano questa mattina, con un curioso retroscena relativamente alla sua ultima partita con la maglia dell’Ajax.

RETROSCENA – Nessuno si aspettava l’arrivo di Davy Klaassen all’Inter in tempi così brevi. Tantomeno il fatto che potesse essere a Milano già questa mattina per le viste mediche. Il motivo è anche presto spiegato: il centrocampista olandese era infatti in campo ieri sera con la maglia dell’Ajax nel preliminare di Europa League disputato contro il Ludogorets (perso per 0-1 ad Amsterdam, ma che ha comunque premiato i lancieri vincitori nel complesso per 4-2). Klaassen è entrato in campo a inizio secondo tempo, di fatto giocando la sua ultima partita in Olanda prima di prendere l’aereo che, nella notte, lo ha portato a Milano.