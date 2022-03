Kessié saluta il Milan e va al Barcellona: tanti soldi per lui e il suo agente – CdS

Kessié al Barcellona anche secondo il Corriere dello Sport è un’affare ormai definito. Il calciatore è pronto a lasciare il Milan, il club spagnolo gli garantisce tanti soldi a lui e al suo agente. L’Inter, ricordiamo, è stato uno dei club interessati al giocatori considerato soprattutto il suo contratto in scadenza.

IN SPAGNA – Franck Kessié dopo mesi di voci e indiscrezioni sul suo futuro – che non ha mai aperto al rinnovo con il Milan -, il quale si è finalmente delineato: nella giornata di ieri in Spagna hanno annunciato la scelta del giocatore. Nelle ultime ore, decisiva la chiamata del tecnico del Barcellona, Xavi, per dirimere gli ultimi dubbi e spingere il giocatore ad accettare la proposta catalana. Kessié è rimasto affascinato dal progetto e ha avuto garanzie sul ruolo, e non solo. Decisive anche le commissioni altissime, del suo agente George Atangana. Nel pacchetto offerto dal Barcellona non c’è infatti solamente un importante ingaggio per il mediano (che guadagnerà sei milioni più bonus all’anno), ma anche un compenso elevato destinato al suo rappresentante.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello

