Inter-Fiorentina, Italiano si affida a Piatek. Ballottaggio in mezzo – CdS

Inter-Fiorentina è in programma sabato alle 18. Per la sfida di San Siro, Vincenzo Italiano si affiderà a Piatek in attacco. Dubbi a centrocampo

SFIDA – Inter-Fiorentina andrà in scena sabato alle 18. Vincenzo Italiano, può sorridere, in vista della sfida di San Siro il tecnico avrà tutti gli uomini a disposizione, compresi Biraghi e Bonaventura, non al meglio dopo la gara contro il Bologna. Per l’attacco, il tecnico si affiderà nuovamente a Piatek, con gli esterni a supporto ancora da decidere. In mezzo, in cabina di regia, confermato Torreira, che dovrebbe essere preferito ad Amrabat.

Fonte: Corriere dello Sport – Ilaria Masini