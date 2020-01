Kessie in campo dal 1′ con il Milan. Ipotesi Inter sempre piÃ¹ lontana

Kessie in campo dal 1′ con il Milan....

Kessie in campo dal 1′ con il Milan. Ipotesi Inter sempre più lontana

Frank Kessié giocherà titolare in Cagliari-Milan, anticipo dei Serie A delle ore 15.00. Il centrocampista, negli ultimi giorni accostato all’Inter nell’affare Politano, è un titolare per Stefano Pioli e sembra improbabile un suo approdo in nerazzurro

TITOLARE – Prima accostato all’Inter, poi lontano. Sempre di più. Ogni ora che passa, l’ipotesi di vedere Frank Kessié con la maglia nerazzurra si fa sempre più difficile (vedi qui). E il centrocampista continua a essere ritenuto un elemento fondamentale da Stefano Pioli, che ha deciso di schierarlo in campo dal primo minuto in Cagliari-Milan. Il nome dell’ivoriano è stato accostato ai nerazzurri nell’affare Politano: i rossoneri vogliono l’esterno, che ha detto sì. Ma l’ipotesi di uno scambio con il centrocampista sembra essere ormai tramontata. E Pioli lo schiera dal 1′.