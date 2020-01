Paganini (Rai): “Inter, Giroud il piÃ¹ vicino. Kessie? Conte non entusiasta”

Paganini (Rai): “Inter, Giroud il più vicino. Kessie? Conte non entusiasta”

Paganini ha fatto il punto sul mercato dell’Inter nel corso della trasmissione “Dribbling” su Rai Due. Il giornalista ha parlato dei tre nomi dalla Premier League, di Vidal e non solo

IL PUNTO – Così Paolo Paganini: «La percentuale più alta è quella di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea. Poi a seguire Ashley Young, più difficile Christian Eriksen. Il vero grande obiettivo dell’Inter rimane Arturo Vidal, che ha un accordo con Beppe Marotta. Il problema è che il Barcellona non lo vuole lasciare partire almeno fino a giugno. I nerazzurri probabilmente dovranno alzare l’offerta, quella iniziale era di 12 milioni, per arrivare a circa 20. Matteo Politano al Milan? Questa situazione potrebbe entrare in gioco se Suso andasse alla Sampdoria, c’è una richiesta di prestito. Se l’Inter non prendesse né Vidal né Eriksen potrebbe parlare con il Milan per Franck Kessie, anche se Antonio Conte non è molto entusiasta. Dries Mertens? Ha due opzioni importanti, una è l’Inter e una è la Roma».