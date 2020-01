Giroud vicinissimo all’Inter, Young spinge. Intreccio Eriksen-Vidal – Sky

Condividi questo articolo

Dagli studi di “Sky Sport”, Riccardo Re ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter. Sul tavolo tanti nomi: Christian Eriksen e Arturo Vidal per il centrocampo, Ashley Young per il ruolo di esterno e Olivier Giroud per l’attacco. Le ultime

CENTROCAMPO – Riccardo Re fa il punto sul mercato dell’Inter per quanto riguarda il centrocampo: «Ieri c’è stato un primo contatto forte con l’agente di Eriksen, che parlerà con il giocatore in questo weekend. I nerazzurri hanno fatto due proposte: una per la prossima sessione di mercato e l’altra per questa. Una volta che ci sarà questo parere positivo del giocatore a quel punto ci si dovrebbe muovere con il Tottenham. Eriksen sarebbe una possibilità se non si concretizzasse l’ipotesi Vidal, situazione ingarbugliata dalla situazione di Valverde. La società non ha intenzione di cederlo, con un esonero del tecnico sarebbe difficile un addio del cileno».

IN DIRITTURA – Più definite, invece, sembrano le trattative per Oliver Giroud e Ashley Young. «Balla pochissimo per Giroud, un milione di euro. L’offerta dei nerazzurri è 4 milioni più 1 di bonus, il Chelsea chiede 5+1. Il giocatore vuole andare all’Inter. Anche Young spinge per venire in nerazzurro, bisogna convincere il Manchester United e lì c’è qualche difficoltà in più».

Fonte: Sky Sport.