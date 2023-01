Kessié-Brozovic già possibile a gennaio! Inter in attesa del Barcellona – Sky

Se lo scambio Correa-Depay non sembra fattibile quello con Inter e Barcellona fra Kessié e Brozovic di più, già per gennaio. Di Marzio, nella puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale, dà qualche aggiornamento sulla situazione in corso.

FATTIBILE! – La questione degli scambi fra Inter e Barcellona la conferma Gianluca Di Marzio: «Arrivano questi scossoni di mercato dalla Spagna. Quello di ieri fra Memphis Depay e Joaquin Correa non ha trovato riscontri, peraltro l’avvocato di Depay ha detto oggi che non ci sono negoziazioni con l’Inter (vedi articolo). Da quello che sappiamo noi vuole andare solo all’Atlético Madrid. L’altro scambio di cui abbiamo parlato sabato, fra Franck Kessié e Marcelo Brozovic, è ancora in piedi. Dipende molto dal Barcellona, se dice a Kessié di essere fuori dai piani e che può andare l’operazione può prendere corpo. A quel punto l’Inter chiederebbe a Brozovic se vuole andare al Barcellona. Dipenderà molto dalla volontà dei due giocatori. Se ne riparlerà dopo la Supercoppa Italiana, è per gennaio».