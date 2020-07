Junior Firpo piano B per fascia sinistra: Inter...

Junior Firpo piano B per fascia sinistra: Inter sceglie tra quattro nomi – MD

Un nuovo terzino sinistro è certamente nella lista dei desideri richiesti da Antonio Conte agli uomini mercato dell’Inter

ALTERNATIVA – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, Antonio Conte avrebbe chiesto un nuovo terzino sinistro, vista la possibile non conferma di Cristiano Biraghi. Così i dirigenti dell’Inter avrebbero in mano una lista con quattro nomi graditi all’allenatore nerazzurro. Tra questi ci sarebbe Junior Firpo, che non è il preferito, ma che potrebbe rientrare nell’affare Lautaro Martinez con il Barcellona. Gli altri tre sarebbero Marcos Alonso (obiettivo numero uno, ndr), Emerson Palmieri e Robin Gosens.