Joao Mario verso il Benfica, la clausola non è un problema per l’Inter – Sky

Joao Mario è sempre più vicino al Benfica. Sfumato il passaggio allo Sporting Lisbona si è fatto sotto l’altro club della capitale portoghese. Sembra anche essere risolto il “mistero” della clausola che sembrava poter impedire la cessione a un altro club portoghese.

L’Inter è vicina a risolvere il problema Joao Mario, giocatore assolutamente fuori dal progetto nerazzurro e da cedere per fare cassa. Sfumato il passaggio allo Sporting Lisbona, club dove il centrocampista ha disputato in prestito l’ultima stagione, si è fatto sotto il Benfica. Sembra anche essere risolto il mistero di una clausola che sembrava impedire all’Inter la cessione del giocatore a qualsiasi altro portoghese ad eccezione dello Sporting Lisbona. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” tale clausola infatti sarebbe un semplice diritto di prelazione dello Sporting Lisbona e non rappresenterebbe un’esclusività.