Joao Mario finirà il 30 giugno la sua esperienza in prestito allo Sporting CP, senza trasferimento a titolo definitivo. A Bola segnala come la trattativa con l’Inter sia ormai sfumata.

NON SI FA – Joao Mario, salvo ribaltoni, non resterà allo Sporting CP. La trattativa, in queste settimane, sembrava più volte vicina alla chiusura, ma il club di Lisbona alla fine ha tirato troppo la corda con l’Inter. Negli ultimi giorni, come segnala il quotidiano portoghese A Bola, sono sorte delle difficoltà. L’operazione, a oggi, è quasi scontato che non andrà a buon fine: non c’è l’accordo. Lo Sporting CP è già al lavoro per trovare un altro giocatore al suo posto, segnale che ormai l’affare è sfumato. L’Inter, a sua volta, dovrà trovare un’altra sistemazione considerato che Joao Mario non rientra nei piani: toccherà a Federico Pastorello, come aveva già segnalato di recente (vedi articolo).

Fonte: A Bola – Nuno Raposo