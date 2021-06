Italia-Galles, Mancini toglie l’Inter in formazione? Vari cambi e una sorpresa

Italia-Galles si giocherà domani alle ore 18: gli Azzurri necessitano di un pari per chiudere primi il Gruppo A degli Europei. Secondo quanto riporta Alessandro Antinelli per “Notti Europee” su Rai 1 la formazione di Mancini non dovrebbe avere giocatori dell’Inter.

SI CAMBIA – Italia-Galles vale solo per il primo posto degli Azzurri, già sicuri degli ottavi di finale agli Europei. Anche per questo Roberto Mancini pensa a qualche cambio, provato nella rifinitura di oggi, e non dovrebbero esserci giocatori dell’Inter titolari. I cambi li segnala Alessandro Antinelli di Rai Sport: sicuro Andrea Belotti per Ciro Immobile in attacco. In difesa Rafael Toloi sarà il terzo terzino destro diverso, dopo Alessandro Florenzi e Giovanni Di Lorenzo, a sinistra Emerson Palmieri fa riposare Leonardo Spinazzola. Con Giorgio Chiellini alle prese con problemi fisici ci saranno Francesco Acerbi, preferito ad Alessandro Bastoni, come centrali. A centrocampo rifiatano Nicolò Barella e Manuel Locatelli, col rilancio dal 1′ di Marco Verratti e l’inserimento di Bryan Cristante. Non si tocca, invece, Jorginho che è il metronomo. Come esterni tanti ballottaggi: provati Federico Bernardeschi a destra e, a sorpresa, Matteo Pessina a sinistra. Resta però viva l’opzione Federico Chiesa. Questa la probabile formazione di Mancini per Italia-Galles secondo Rai Sport: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Belotti, Pessina.