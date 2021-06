Zappacosta, negli scorsi giorni, è stato segnalato come una delle possibili contropartite per Hakimi in un’operazione Chelsea-Inter (vedi articolo). Tuttavia, secondo Gianluca Di Marzio, c’è un altro club di Serie A su di lui. Ecco le sue parole da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ALTRA OPZIONE – Il Chelsea può inserire diverse contropartite per arrivare ad Achraf Hakimi. Una di queste, però, è richiesta in Serie A secondo quanto annuncia Gianluca Di Marzio: «La Fiorentina sta cercando di prendere Davide Zappacosta. C’è l’interesse anche di altre squadre tipo l’Inter, ma è una delle prime scelte sulla fascia. Zappacosta ha fatto molto bene con il Genoa».