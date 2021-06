Con Hakimi al Chelsea l’Inter potrebbe prendere Marcos Alonso come parziale contropartita, ma non si esclude nemmeno Zappacosta. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport‚ ha qualcosa di nuovo da stasera.

IPOTESI DI MERCATO – Gianluca Di Marzio annuncia: «L’Inter sta ovviamente aspettando l’evoluzione delle offerte per Achraf Hakimi. Da Hakimi dipenderà molto il mercato nerazzurro: c’è sempre il PSG, ma anche il Chelsea. Ha il vantaggio delle contropartite da poter inserire nell’operazione per arrivare agli ottanta milioni richiesti dall’Inter. Tra queste contropartite quella che sta crescendo, in questi giorni, è Marcos Alonso. L’ex Fiorentina ha superato nelle gerarchie Emerson Palmieri per quel ruolo a sinistra. Se col Chelsea si siederanno per trattare su Hakimi si parlerà di Alonso. C’è stato un incontro anche con l’agente di Davide Zappacosta, Alessandro Lucci. È un nome che non va escluso, ma è Marcos Alonso al momento il favorito».