Emerson Palmieri, il Napoli ha due ostacoli. Una rivale in meno per l’Inter? – SI

Emerson Palmieri è uno dei tanti nomi che si fanno per l’Inter sulle fasce. Sull’italo-brasiliano, che oggi dovrebbe partire titolare in Italia-Galles (vedi articolo), c’è anche il Napoli ma secondo Sportitalia l’affare per Spalletti è complicato.

DIFFICILE – Emerson Palmieri è uno dei giocatori che il Chelsea potrebbe vendere in questa sessione di mercato. Il terzino sinistro italo-brasiliano ha giocato quindici partite in stagione coi Blues, ma appena ottantotto minuti (due presenze) in Premier League. L’Inter valuta il giocatore in caso di inserimento nella trattativa per Achraf Hakimi, ma non è sola. Secondo Sportitalia lo vuole il Napoli di Luciano Spalletti, ma ci sono due ostacoli. Il primo è legato al contratto, in scadenza al 30 giugno 2022: Aurelio De Laurentiis vuole che sia prolungato di un altro anno, per poterlo prendere in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. L’altro è che Emerson Palmieri ha un ingaggio da circa quattro milioni di euro, troppo per il Napoli: l’Inter può approfittarne?