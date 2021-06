Marcos Alonso è il nome che l’Inter può accettare come parziale contropartita per Hakimi al Chelsea, ma nel frattempo l’ormai ex Kolarov può restare in Serie A. Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulle novità di casa nerazzurra nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

SI MUOVE QUALCOSA – Gianluca Di Marzio segnala: «Inter e Chelsea stanno continuando a parlare di Achraf Hakimi, più il Chelsea del PSG. È sempre Marcos Alonso la contropartita ideale per l’Inter. Un ex è Aleksandar Kolarov: il Bologna è in pressing, in particolare Sinisa Mihajlovic che lo apprezza tantissimo come leader carismatico. Attenzione a questa possibilità Bologna per Kolarov».