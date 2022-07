Italiano: «Milenkovic fuori? Fatte delle scelte con una funzione»

Milenkovic non ha giocato l’amichevole tra la Fiorentina e il Galatasaray, che i viola hanno perso 2-1 (vedi articolo), e qualche dubbio sul mercato resta. Il tecnico viola Italiano, nell’intervista a fine partita, ha spiegato il perché.

L’ESCLUSIONE – Fra le particolarità nella sconfitta della Fiorentina col Galatasaray anche l’assenza di Nikola Milenkovic, rimasto tutta l’amichevole in panchina. Vincenzo Italiano spiega come ha deciso il pacchetto arretrato: «Abbiamo anche la partita mercoledì (col Qatar, ndr), quindi abbiamo fatto delle scelte anche in funzione di quella. Se c’è una cosa che oggi non mi è piaciuta è stata l’approccio nei primi dieci minuti, dove abbiamo subito gol per colpa nostra. Poi abbiamo concesso solo quattro tiri contro una squadra come il Galatasaray».