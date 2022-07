Coppa Italia, il Bari avanza nel lato Inter. Con un ex gran protagonista

Il tabellone di Coppa Italia (vedi articolo) vede scendere a quattro le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale. Il Bari ha appena battuto 3-0 il Padova e l’uomo decisivo è un ex nerazzurro.

GOL E ASSIST – Il Bari supera 3-0 il Padova nel turno preliminare di Coppa Italia. Nella parte di tabellone dell’Inter i pugliesi avanzano ai trentaduesimi di finale, dove saranno ospiti del Verona domenica prossima (ore 18). Chi vince affronterà ai sedicesimi la vincente di Salernitana-Parma, a metà ottobre, dando l’avversario dei campioni in carica della Coppa Italia agli ottavi (sicuramente al Meazza). Proprio a Salerno si è giocato stasera, col risultato indirizzato dal primo quarto d’ora. Apre un ex Inter, Rubén Botta, con un gran tiro a giro all’8’. Lo stesso argentino al 15’ serve a Walid Cheddira l’assist per il raddoppio, poi al 92’ chiude i conti proprio Cheddira con la doppietta personale.