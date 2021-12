Inzaghi sogna il doppio colpo dalla Lazio: Inter da rinforzare in due reparti – SM

Inzaghi sta trasformando l’Inter a sua immagine e somiglianza ma dal mercato potrebbe arrivare un aiuto notevole. Magari doppio. Come riportato da Sport Mediaset, il colpo del nuovo anno può arrivare (in coppia) proprio dalla “sua” Lazio

LAZIO INZAGHIANA – Gli ottimi risultati dell’Inter di Simone Inzaghi sono sotto gli occhi di tutti. In vista del 2022, magari già a gennaio se si verificassero alcune cessioni – soprattutto a centrocampo (vedi articolo) -, il tecnico nerazzurro sogna di poter riabbracciare due dei suoi titolari in uscita dalla Lazio di Maurizio Sarri. In difesa Luiz Felipe, che è in scadenza di contratto. E a centrocampo Luis Alberto, che a livello tattico sembra essere fuori dai piani di Sarri. A riportarlo è Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset. L’interesse nerazzurro per il possibile colpo a zero Luiz Felipe è noto, quello per Luis Alberto può tornare in auge (soprattutto dopo la rescissione di Christian Eriksen, ndr). L’Inter riuscirà a regalare a Inzaghi almeno uno dei suoi pupilli biancocelesti?