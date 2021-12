Inter, ragionamenti in difesa: se de Vrij va via, derby di mercato con il Milan? – SM

Inter già al lavoro per ottimizzare la rosa. Il futuro di de Vrij verrà deciso in estate, quando a Milano potrebbe arrivare l’erede. Come riportato da Sport Mediaset, si preannuncia una sfida di mercato con il Milan

CENTRALI OLANDESI – Il mercato dell’Inter va in più direzioni. Oltre al possibile colpo a centrocampo (vedi articolo), si ragiona in difesa. Reparto che potrebbe essere rivoluzionato in estate. Soprattutto se dovesse andar via Stefan de Vrij, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il suo erede in Olanda è Sven Botman, talentuoso classe 2000 in forza al LOSC Lille in Francia. Come fatto notare dal giornalista di Sport Mediaset, Sandro Sabatini, Botman piace molto al Milan, ma chissà che l’Inter non possa farci un pensiero proprio in ottica sostituzione del connazionale de Vrij. Derby di mercato in vista per Botman?