Brozovic-Inter: ecco la distanza economica. Perplessità su Perisic. Vecino via – SM

Brozovic e l’Inter non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Lo stesso vale per Perisic. Come riportato da Sabatini – giornalista di Sport Mediaset – Vecino può definirsi già in uscita per sbloccare il mercato nerazzurro a gennaio

SCADENZA VICINA – L’Inter a gennaio può fare qualcosa sul mercato ma dipende dalle uscite. In particolare quella di Matias Vecino, che è in scadenza a fine stagione e può andare via anzitempo. Al suo posto l’Inter può scegliere un giovane in sostituzione. Per quanto riguarda gli altri giocatori in scadenza, la situazione dei croati è diversa. Chiara quella di Marcelo Brozovic: l’Inter offre 6 milioni di euro netti all’anno, il numero 77 ne chiede 8. Possibile incontro a metà strada. Qualche perplessità in più per Ivan Perisic, da parte di entrambe le parti: il numero 14 chiede addirittura un aumento dell’ingaggio, ma la società è dubbiosa per via dell’età. Questi gli ultimi aggiornamenti di Sandro Sabatini – giornalista di Sport Mediaset – sul futuro di Vecino, Brozovic e Perisic.