Inzaghi rinnova con l’Inter, c’è una data per l’annuncio ufficiale – Sky

Inzaghi – oggi presente in Viale della Liberazione -, ha praticamente rinnovato il suo contratto con l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è già una data per l’annuncio ufficiale.

SOLO L’ANNUNCIO – Simone Inzaghi rinnova il suo contratto con l’Inter ancora per un altro anno con opzione per un altro anno ancora (quindi 2024 con opzione per il 2025). Secondo quanto riferito dall’inviato Matteo Barzaghi su Sky Sport, domani dovrebbe essere la data per l’ufficialità del rinnovo di contratto, al massimo mercoledì.