Inter, no alla prima richiesta del Chelsea per Lukaku: pronta nuova offerta – Sky

La dirigenza dell’Inter oggi ha incontrato Simone Inzaghi, un meeting durato circa tre ore dove si è parlato soprattutto di mercato, con i possibili arrivi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri dopo aver detto no alla prima richiesta del Chelsea sono pronti con una nuova offerta.

NUOVA OFFERTA – Nel corso dell’incontro di oggi tra la dirigenza dell’Inter e il mister Simone Inzaghi – come ribadito da Sky Sport -, si è concordato di riprovarci dopo aver deciso di non accettare l’offerta di 10 milioni e di provare a limare qualcosa dal punto di vista dei bonus. La nuova proposta dell’Inter si aggira sui 7-8 milioni per il prestito oneroso più bonus. L’Intenzione del club è quello di acquistare sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala, anche se l’affare con l’argentino è al momento fermo perché ci si sta impegnando al massimo per l’attaccante belga.

Fonte: Sky Sport