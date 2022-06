Lukaku-Inter ai dettagli, fiducia nell’affare nonostante il no di Zhang – Sky

Lukaku all’Inter è solo questione di dettagli (ancora) da limare. Oggi il rifiuto del club per la richiesta di 10 milioni da parte del Chelsea e presto la nuova offerta (vedi articolo), ma c’è fiducia.

AI DETTAGLI – Ancora poco e Romelu Lukaku sarà un giocatore dell’Inter, su Sky Sport non hanno dubbi. Adesso la trattativa è veramente ai dettagli, e si tratta solo di qualche milione in più o meno, dipenda dal punto di vista. I nerazzurri chiedono qualche sconto rispetto i 10 milioni richiesti dal Chelsea per il prestito. Todd Boehly manda avanti la trattativa in prima persona, considerando anche il pressing di Tuchel per la cessione dell’attaccante belga. C’è fiducia per l’esito positivo già dalle prossime ore.