VIDEO – Inzaghi sorridente accolto in sede Inter per fare il punto sul mercato

L’arrivo di un più che sorridente Simone Inzaghi in sede, ripreso in diretta da Inter-News.it (seguici anche attraverso il canale YouTube), non è passato inosservato. Il vertice di mercato con l’allenatore nerazzurro segna l’inizio praticamente ufficiale della nuova stagione. In attesa di più annunci, rinnovo in primis. Di seguito il video ripreso dai colleghi di Sky Sport

