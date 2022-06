Szczesny: «Due anni senza scudetto? Doveva succedere prima o poi!»

Szczesny sul quotidiano polacco Przegld Sportowy ha parlato in breve anche degli ultimi due anni in Serie A senza scudetto per la Juventus.

SENZA SCUDETTI – Wojciech Szczesny senza scudetti in Serie A negli ultimi due anni con la Juventus, parla così del momento dei bianconeri: «Scudetto in Italia? Prima o poi doveva finire… dopo 9 anni di vittorie c’è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions»