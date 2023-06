Inzaghi, congelato il rinnovo con l’Inter: la linea di Marotta! − TS

Simone Inzaghi e l’Inter hanno congelato momentaneamente il rinnovo del contratto. La decisione arriva da Beppe Marotta, che vuole capire bene una cosa

CONGELATO − Il rinnovo può aspettare. Inzaghi non ha fretta sul rinnovo di contratto. Il suo obiettivo è quello di ripartire con una squadra all’altezza per puntare alla seconda stella. La pietra angolare, da questo punto di vista, si chiama Romelu Lukaku. In attesa del ritorno o meno di Big Rom a Milano, Beppe Marotta vuole vederci chiaro. L’AD dell’Inter, che lo scorso anno ha criticato l’operato di Inzaghi in campionato, ha sospeso il rinnovo. Tutto rimandato in autunno. Prima di prolungare il contratto, è evidente che voglia vedere quale sarà l’approccio della squadra alla stagione, considerato che l’anno scorso i problemi erano iniziati già nel pre-campionato. Dall’altro lato, per Inzaghi non sarà un problema ricominciare l’anno col contratto in scadenza. Non c’è problema che questo possa delegittimare l’allenatore agli occhi della squadra, anche perché Inzaghi la fiducia l’ha conquistata sul campo.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino