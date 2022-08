Inter, Zhang dice no ad Acerbi: il motivo! Dirigenti al lavoro per convincerlo

L’Inter e Acerbi al momento sono lontani. Il presidente Zhang nelle ultime ora ha infatti bloccato la trattativa per l’arrivo del difensore dalla Lazio (vedi articolo). Luca Cilli – intervenuto nel corso di Fanta Show su Sky Sport -, svela anche il motivo che ha portato il presidente a dire no

NO DEFINITIVO? – L’Inter e Francesco Acerbi si allontanano a causa del no di Steven Zhang. Secondi Luca Cilli, la dirigenza sta provando a far cambiare idea al presidente nerazzurro: «L’Inter cercava un difensore ma Acerbi in questo momento è lontano dai nerazzurri nonostante ci fosse già un accordo con la Lazio e con il giocatore. Il presidente Zhang ha bloccato l’operazione per non alzare ulteriormente il monte ingaggi della squadra. I dirigenti sono al lavoro per convincere il presidente nerazzurro a portare avanti questa trattativa che rappresenta il meglio dal punto di vista economico per completare la rosa. I margini di manovra sono minimi, ma comunque c’è questo tentativo da parte di Marotta, Ausilio e Baccin».