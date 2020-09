Inter-Vidal: questione di giorni, Conte e il gruppo lo attendono – Sky

Arturo Vidal Barcellona

Vidal-Inter è un affare che sembra sempre molto vicino a concretizzarsi. Il centrocampista cileno deve risolvere la questione svincolo col Barcellona, nel frattempo ad Appiano Gentile Antonio Conte e i suoi futuri compagni lo attendono. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

ATTESA AD APPIANO – L’Inter e Antonio Conte attendono Arturo Vidal: «L’attesa è tanta, Vidal porta esperienza, qualità, tutto quel bagaglio maturato in anni anche nel nostro campionato. A Conte risolverà tanti problemi, è un giocatore che conosce benissimo. Bisogna fare in modo che le cose si risolvano tra Barcellona e Vidal, poi il contratto con l’Inter è pronto. C’è voglia di Conte e dei compagni di accoglierlo, è solo questione di tempo e ci sono grandissime possibilità. Bisogna aspettare che risolva i problemi di carattere economico per arrivare all’Inter. Arricchisce un organico già molto allargato, un’alternativa come Vidal vorrebbero averla in tanti».