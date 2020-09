Nainggolan e Perisic “nuovi acquisti” dell’Inter? Conte valuterà – SM

Condividi questo articolo

Nainggolan Cagliari

Radja Nainggolan e Ivan Perisic sono tornati all’Inter dopo i loro prestiti a Cagliari e Bayern Monaco. I due giocatori restano cedibili, ma Antonio Conte valuterà se reinserirli in rosa se non arriveranno offerte

La nuova stagione dell’Inter riparte con Radja Nainggolan e Ivan Perisic tornati a far parte del gruppo nerazzurro. Il centrocampista belga è ancora seguito dal Cagliari mentre Perisic è stato scaricato dal Bayern Monaco, ma crescono le possibilità che possano restare in rosa diventando quasi dei “nuovi acquisti”. Secondo “Sport Mediaset” i due giocatori restano comunque sul mercato e si valuterà ogni eventuale offerta, ma per il momento fanno parte della rosa e sono pronti a giocarsi le loro carte.