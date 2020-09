Inter al lavoro, Conte ha fatto un discorso preciso alla squadra – SM

Antonio Conte Verona-Inter

L’Inter è tornata al lavoro col gruppo quasi al completo per preparare la prossima stagione. Il tecnico Antonio Conte ha fatto un discorso alla squadra per mettere in chiaro da subito gli obiettivi della stagione

L’Inter ha finalmente ritrovato anche i nazionali e può lavorare col gruppo al completo agli ordini di Antonio Conte. Secondo “Sport Mediaset” il grande protagonista di questi primi giorni è stato proprio il tecnico, determinato più che mai a far compiere alla squadra quel passo in più per raggiungere quei successi solo sfiorati nella stagione scorsa con il secondo posto in campionato e la finale di Europa League persa contro il Siviglia. La determinazione del tecnico, rinvigorita dal “patto in villa” dopo l’aria di divorzio che tirava dopo la sconfitta contro il Siviglia, si è vista anche nei primi discorsi rivolti al gruppo. Il tecnico sta battendo particolarmente sul fatto che la squadra l’anno scorso ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato e quest’anno vuole la cattiveria giusta per fare lo step decisivo.