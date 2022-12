Inter, un sogno e un sacrificabile! Gosens resta, su Skriniar idee chiare – SI

L’Inter, oltre a preparare l’amichevole con il Sassuolo e la sfida di campionato con il Napoli, programma le mosse di mercato invernali. Il sogno è Marcus Thuram mentre il sacrificabile è stato scelto. Di seguito le ultime di Sportitalia

UN SACRIFICABILE E UN SOGNO – Il nome che stuzzica di più l’Inter è Marcus Thuram, anche se in entrata non dovrebbe arrivare nessuno ma attenzione alla difesa. Skriniar come sappiamo ancora non ha rinnovato e l’Inter non andrà a rialzo. In scadenza anche de Vrij che ha accusato una botta e quindi sicuramente sarà assente con il Sassuolo e probabilmente anche con il Napoli. Il giocatore sacrificabile è Dumfries, con un cartellino che si è gonfiato notevolmente dopo le prestazioni al Mondiale. Gosens rimarrà a Milano.