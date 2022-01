Inter, tentativo per Kostic o Bensebaini a gennaio? Le alternative

Arriverà un esterno sinistro all’Inter nel corso di questa sessione di mercato invernale? Kostic, Bensebaini (e non solo) nel mirino.

MERCATO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza dell’Inter tenterà di chiedere a Zhang un budget per anticipare un’operazione prevista per il mercato estivo. Sarebbe l’arrivo di esterno sinistro. Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte o Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Oppure si attenderanno occasioni a fine sessione di mercato invernale, come Lucas Digne dell’Everton o Layvin Kurzawa del PSG. In estate, poi, il club nerazzurro proverà a trovare un rinforzo per ogni reparto dopo il colpo Andre Onana a zero al termine del proprio contratto con l’Ajax.

Fonte: Tuttosport