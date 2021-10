Inter, spunta Onuachu per l’attacco. Favorita una big spagnola

Onuachu è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, i nerazzurri sono interessati al bomber del Genk, che però ha mostrato una forte preferenza per l’Atletico Madrid.

CONCORRENZA – L’Inter è alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di Romelu Lukaku e l’attenzione del club nerazzurro è ricaduta su Paul Onuachu. Secondo quanto riporta Marca, l’attaccante del Genk è uno degli obiettivi per completare l’attacco di Simone Inzaghi. Sul classe ’94 la concorrenza è folta e agguerrita. In Premier League interessa all’Arsenal, ma la principale candidata ad accaparrarselo è l’Atletico Madrid. Il motivo è presto detto: sarebbe lo stesso giocatore nigeriano a spingere per la destinazione spagnola. Il Genk ha affermato che al momento non ci sono stati contatti ufficiali per Onuachu, ma le offerte non tarderanno ad arrivare visto il grande rendimento dell’attaccante in zona gol. La richiesta del club belga si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La volontà del giocatore gioca a favore della squadra allenata da Diego Simeone.

Fonte: marca.com