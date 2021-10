Sanchez carico per l’ultimo impegno con il Cile: «Andiamo, stanotte!»

Sanchez e il suo Cile sono chiamati all’ultimo impegno di questa sosta contro il Venezuela. Sul proprio account Instagram, l’attaccante dell’Inter ha postato una storia per motivare l’ambiente.

FORZA! – Questa notte, alle 02:00 ora italiana, andrà in scena Cile-Venezuela, sfida di Qualificazioni Mondiali decisiva per la nazionale di Alexis Sanchez e Arturo Vidal (vedi dichiarazioni). Il numero sette dell’Inter guiderà l’attacco della propria nazionale anche in questa delicata partita e su Instagram carica l’ambiente: “Andiamo, stanotte!”. L’obiettivo è solo e soltanto uno, i tre punti per continuare a credere nel Mondiale. La Roja è pronta e i due cileni dell’Inter sono i protagonisti più attesi del match. Non resta che sedersi comodi e godersi lo spettacolo. Di seguito la storia dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Alexis Sanchez