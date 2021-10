FOTO – Dumfries al lavoro verso Lazio-Inter: «Modalità allenamento: on!»

Dumfries ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile e si prepara per i prossimi impegni che attendono l’Inter. Sui propri social, l’esterno olandese ha postato un’immagine degli allenamenti di oggi.

FINALMENTE! – Con la propria nazionale Denzel Dumfries ha disputato due match di Qualificazioni Mondiali in questa sosta e contro Gibilterra ha anche trovato la rete (vedi articolo). Ora l’esterno dell’Inter è di nuovo ad Appiano Gentile e può preparare la prossima sfida dei nerazzurri contro la Lazio, in programma sabato. Sui propri social, l’olandese ha postato una foto della seduta odierna con scritto: “Modalità allenamento: on”. La voglia di tornare a calcare il terreno di gioco con la maglia nerazzurra addosso era tanta. Finalmente sta per riprendere la Serie A e i nerazzurri sono subito chiamati a un impegno difficile contro i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries