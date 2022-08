Inter spinge per Acerbi, ma non abbandona la pista Chalobah – Sky

L’Inter vuole regalare a Simone Inzaghi il centrale difensivo tanto richiesto. In corso in questi minuti l’incontro tra la dirigenza e l’agente di Francesco Acerbi (vedi QUI), ma non si abbandona anche la pista che porta a Trevoh Chalobah.

NON SOLO ACERBI – La dirigenza dell’Inter in questi minuti è impegnata a discutere con Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, per trovare eventualmente l’accordo per ingaggiare il difensore di proprietà della Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Viale della Liberazione spingono per Acerbi, ma cercano anche di capire se il Chelsea possa aprire al prestito di Trevoh Chalobah.